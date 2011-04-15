В России отзывают 61 автомобиль BMW 218i для замены подушки безопасности

В России отзывают 61 автомобиль BMW 218i (серия F44), изготовленный в период с февраля по март 2020 года. Об этом сообщает Росстандарт.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что при срабатывании, в случае аварии, надувной подушки безопасности водителя может произойти разрыв воздушной подушки. Как следствие, надувная подушка безопасности не обеспечит удерживающую способность. Кроме того, утечка горячего газа может привести к травмированию лица.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.



Промышленная фирма была основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke.



В России автомобили BMW собираются в Калининграде ("Автотор").



"Автотор" - российское автосборочное предприятие в Калининграде. Основано в 1996 году.



ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 21.05.2020