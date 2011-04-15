В России отзывают 583 автомобиля Isuzu D-Max для замены рессоры

В России отзывают 583 автомобиля Isuzu D-Max, реализованных с 2019 по 2020 год. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины. В некоторых случаях в результате разрушения возможно самопроизвольное срабатывание ручного тормоза из-за смещения заднего моста.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена замена задней правой/левой рессоры в сборе.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

АО "Исузу Рус" является официальным изготовителем Isuzu на российском рынке.



Isuzu Motors Ltd - первая японская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира - в Токио. Основана в 1916 году.



Isuzu Motors - производитель грузовиков, внедорожников и автобусов, выпускаемых под маркой "Исудзу". Также компания производит дизельные двигатели (в том числе для большого ряда автомобилей GM). Основное производство расположено в Японии. Помимо Японии автомобили собираются также во Вьетнаме, на Филиппинах, в Таиланде, США, Узбекистане, в России, Турции, Казахстане, Китае, Саудовской Аравии, Индии и других странах.



"AK&M" от 21.05.2020