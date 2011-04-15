ФАС возбудила дело против "Магнита" и SPAR за цены на гречку

Челябинское УФАС России возбудило дело о сговоре торговых сетей "Магнит" и SPAR. Об этом говорится в сообщении службы.



Признаки антиконкурентного соглашения установлены при реализации АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "МОЛЛ" (торговая сеть SPAR) гречневой крупы торговой марки "Увелка".



Максимальные розничные цены на гречку "Экстра" весом 800 граммов в торговой сети SPAR достигают 175.99 руб., в торговой сети "Магнит" - 139.9 руб. Такое ценообразование фиксируется УФАС с конца апреля 2020 года в рамках ежедневного мониторинга цен на продукты питания в магазинах торговых сетей. Цены на данную продукцию у SPAR и "Магнит" более чем в два раза выше цены её приобретения у производителя. По предварительным данным, торговая сеть SPAR предлагала покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, "Магнит" - 230%.



При этом производителем указанной гречневой крупы является крупная компания Челябинской области - ООО "Ресурс". В иных торговых сетях ("Пятёрочка", "Монетка") цены на гречку торговой марки "Увелка" в аналогичной фасовке составляют от 80 до 90 руб.



Кроме того, в торговых сетях SPAR и "Магнит" на территории других субъектов РФ такая крупа также реализуется дешевле, даже с учётом соответствующих затрат на доставку из Челябинской области. Например, в Липецке цена составляет 99 руб., в Саранске и в Нижнем Новгороде - 103 руб.



Челябинское УФАС в ходе изучения ценовой политики указанных ретейлерой провело выездную внеплановую проверку компании "Ресурс". Значительных изменений оптовых цен на крупу у производителя не выявлено.



В ведомство поступило большое количество письменных и устных обращений граждан, возмущенных увеличением стоимости данной гречки, пользующейся большим спросом у жителей Челябинской области.



По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, такая торговая политика сетей с учетом сложившихся обстоятельств в период пандемии коронавируса вызвала справедливые вопросы со стороны населения и антимонопольного органа. Реализация гречневой крупы с подобной наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса, а такие действия компаний содержат признаки нарушения закона "О защите конкуренции".



Управление полагает, что цена на гречневую крупу местного производителя в Челябинске с учётом региональной логистики не может быть выше, чем в иных регионах РФ. Такое совместное повышение цен может стать сигналом для иных участников рынка и негласным призывом к аналогичному увеличению цен на продукты питанию.



Первое заседание Комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела, возбужденного в отношении торговых сетей "Магнит" и SPAR, состоится в середине июня.



"AK&M" от 21.05.2020