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21/05/2020
17:41

Mirae подала встречный иск против Anbang в связи с отказом от сделки по покупке отелей в США на $5.8 млрд

Mirae Asset Globa lInvestment Co. подала встречный иск против Anbang Insurance GroupCo. в связи с несостоявшейся сделкой на $5.8 млрд по покупке у Anbang отелей в США, заявив, что условия соглашения о покупке не содержали разрешение на закрытие объектов в результате пандемии. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, Mirae утверждает, что Anbang скрывала проблемы, связанные с правом собственности. Anbang заявляет, что компания была освобождена от необходимости поддерживать отели в рабочем состоянии во время пандемии, аналогично другим компаниям в данной отрасли.

Anbang Insurance Group - китайский холдинг, дочерние компании которого в основном занимаются страховыми, банковскими и финансовыми услугами в Пекине.

Mirae Asset Financial Group, штаб-квартира которой находится в Сеуле, предоставляет комплексные финансовые услуги, включая управление активами, инвестиционный банкинг и страхование жизни. Mirae Asset основана в 1997 году. Mirae Asset присутствует в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии, Гонконге, Индии, Индонезии, Корее, Монголии, Сингапуре, Великобритании, США и Вьетнаме.



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