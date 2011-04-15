Forescout начинает судебный процесс против Advent

Forescout Technologies Inc подала жалобу в суд штата Делавэр, утверждая, что аффилированные с Advent International Corporation компании нарушили условия своего соглашения о слиянии с Forescout. Об этом говорится в сообщении Forescout Technologies.



Forescout просит суд обязать Advent выполнить свои обязательства и немедленно завершить сделку.



Advent 15 мая 2020 года уведомила Forescout о том, что она не завершит сделку 18 мая 2020 года, как это было запланировано. Это решение объясняется тем, что условие закрытия сделки не было выполнено из-за "существенных неблагоприятных событий, имевших последствия" для Forescout.



Forescout опровергает факт подобных последствий и настаивает на том, что все условия выполнены, и Advent обязана закрыть сделку.



Forescout Technologies - разработчик автоматизированных решений по управлению безопасностью для предприятий и государственных организаций.



Advent International - американская инвестиционная компания, специализирующаяся на выкупе компаний в Западной и Центральной Европе, Северной Америке, Латинской Америке и Азии.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"