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21/05/2020
18:03

Forescout начинает судебный процесс против Advent

Forescout Technologies Inc подала жалобу в суд штата Делавэр, утверждая, что аффилированные с Advent International Corporation компании нарушили условия своего соглашения о слиянии с Forescout. Об этом говорится в сообщении Forescout Technologies.

Forescout просит суд обязать Advent выполнить свои обязательства и немедленно завершить сделку.

Advent 15 мая 2020 года уведомила Forescout о том, что она не завершит сделку 18 мая 2020 года, как это было запланировано. Это решение объясняется тем, что условие закрытия сделки не было выполнено из-за "существенных неблагоприятных событий, имевших последствия" для Forescout.

Forescout опровергает факт подобных последствий и настаивает на том, что все условия выполнены, и Advent обязана закрыть сделку.

Forescout Technologies - разработчик автоматизированных решений по управлению безопасностью для предприятий и государственных организаций.

Advent International - американская инвестиционная компания, специализирующаяся на выкупе компаний в Западной и Центральной Европе, Северной Америке, Латинской Америке и Азии.


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