Еврокомиссия приняла новую стратегию сохранения биоразнообразия

Европейская комиссия приняла новую стратегию сохранения биоразнообразия, направленную на восстановление природы, а также стратегию развития фермерских хозяйств. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.



Предлагается предпринять амбициозные действия для сохранения биоразнообразия в Европе и во всем мире и преобразования продовольственных систем на основе глобальных стандартов конкурентной устойчивости, защиты здоровья человека и планеты.



Новая стратегия Bio diversity затрагивает ключевые факторы в том числе, нерациональное использование суши и моря, чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов, загрязнение окружающей среды.



Принятая во время пандемии COVID-19, эта стратегия является центральным элементом плана восстановления, имеющего решающее значение для предотвращения и укрепления устойчивости к будущим вспышкам и обеспечения деловых и инвестиционных возможностей для восстановления экономики ЕС.



Стратегия также направлена на то, чтобы сделать вопрос сохранения биоразнообразия неотъемлемой частью общей стратегии экономического роста ЕС.



Стратегия предлагает, в частности, установить обязательные целевые показатели для восстановления повреждённых экосистем и рек, улучшения здоровья охраняемых ЕС мест обитаний и видов, возвращения опылителей на сельскохозяйственные угодья, сокращения загрязнения, улучшение органического земледелия и других методов ведения сельского хозяйства, благоприятствующих биоразнообразию, а также улучшения состояния лесов в Европе.



Эта стратегия предусматривает конкретные шаги по возвращению биоразнообразия в Европе к 2030 году, включая преобразование не менее 30% земель и морей в эффективно управляемые охраняемые районы, и возвращение не менее 10% сельскохозяйственных площадей под ландшафтное разнообразие.



Стратегия FarmtoForkStrategy позволит перейти к устойчивой продовольственной системе ЕС, которая гарантирует продовольственную безопасность и обеспечивает доступ к здоровому рациону питания. Это позволит уменьшить воздействие продовольственной системы ЕС на окружающую среду и климат и укрепить ее устойчивость, защищая здоровье граждан и обеспечивая жизнедеятельность экономики.



Стратегия устанавливает конкретные цели по преобразованию продовольственной системы ЕС, включая сокращение на 50% использования пестицидов, сокращение не менее чем на 20% использование удобрений, сокращение на 50% продаж противомикробных препаратов, используемых для сельскохозяйственных животных и аквакультуры, и передачу 25% сельскохозяйственных земель под органическое земледелие.



"AK&M" от 21.05.2020