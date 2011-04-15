Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2020
18:47

Еврокомиссия приняла новую стратегию сохранения биоразнообразия

Европейская комиссия приняла новую стратегию сохранения биоразнообразия, направленную на восстановление природы, а также стратегию развития фермерских хозяйств. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Предлагается предпринять амбициозные действия для сохранения биоразнообразия в Европе и во всем мире и преобразования продовольственных систем на основе глобальных стандартов конкурентной устойчивости, защиты здоровья человека и планеты.

Новая стратегия Bio diversity затрагивает ключевые факторы в том числе, нерациональное использование суши и моря, чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов, загрязнение окружающей среды.

Принятая во время пандемии COVID-19, эта стратегия является центральным элементом плана восстановления, имеющего решающее значение для предотвращения и укрепления устойчивости к будущим вспышкам и обеспечения деловых и инвестиционных возможностей для восстановления экономики ЕС.

Стратегия также направлена на то, чтобы сделать вопрос сохранения биоразнообразия неотъемлемой частью общей стратегии экономического роста ЕС.

Стратегия предлагает, в частности, установить обязательные целевые показатели для восстановления повреждённых экосистем и рек, улучшения здоровья охраняемых ЕС мест обитаний и видов, возвращения опылителей на сельскохозяйственные угодья, сокращения загрязнения, улучшение органического земледелия и других методов ведения сельского хозяйства, благоприятствующих биоразнообразию, а также улучшения состояния лесов в Европе.

Эта стратегия предусматривает конкретные шаги по возвращению биоразнообразия в Европе к 2030 году, включая преобразование не менее 30% земель и морей в эффективно управляемые охраняемые районы, и возвращение не менее 10% сельскохозяйственных площадей под ландшафтное разнообразие.

Стратегия FarmtoForkStrategy позволит перейти к устойчивой продовольственной системе ЕС, которая гарантирует продовольственную безопасность и обеспечивает доступ к здоровому рациону питания. Это позволит уменьшить воздействие продовольственной системы ЕС на окружающую среду и климат и укрепить ее устойчивость, защищая здоровье граждан и обеспечивая жизнедеятельность экономики.

Стратегия устанавливает конкретные цели по преобразованию продовольственной системы ЕС, включая сокращение на 50% использования пестицидов, сокращение не менее чем на 20% использование удобрений, сокращение на 50% продаж противомикробных препаратов, используемых для сельскохозяйственных животных и аквакультуры, и передачу 25% сельскохозяйственных земель под органическое земледелие.

"AK&M" от 21.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100