Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 мая 2020 года.



В ПОДЪЕЗДЫ ИДУТ С АВТОМАТАМИ

ВЕНДИНГОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ХОТЯТ ПРОДАВАТЬ ЕДУ В ЖИЛЫХ ДОМАХ



Лишившись большей части оборота из-за закрытия офисов и перехода на удаленный режим работы, операторы торговых автоматов сделали ставку на жилые дома. Участники рынка попросили мэрию Москвы разрешить установку оборудования в подъездах и на придомовых территориях без аукционов и уплаты аренды, обещая при этом запустить 20 тыс. автоматов до конца года. Но чиновники вряд ли пойдут на уступки из-за угроз для пожарной безопасности, а большинство жильцов могут быть против свободного доступа в подъезды для сотрудников компаний.





ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ "РОЛЬФ"

МЕНЕДЖМЕНТУ КРУПНЕЙШЕГО АВТОДИЛЕРА ВЧИНИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение Анатолию Кайро, директору департамента развития бизнеса крупнейшего в России автодилера - группы компаний (ГК) "Рольф". Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 4 млрд руб. Следствие считает, что сделка, в которой участвовал господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой страны основателя ГК "Рольф" Сергея Петрова.





ТЕЛЕФОНЫ ОФОРМИЛИ НАЛИЧНЫМИ

МФО ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ



МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ. Схема проста и практически неоспорима - заемщику предлагают под видом займа на покупку товаров заем наличными, проценты по которому могут быть в разы больше. И хотя суть продукта в том, что получить по нему реальные денежные средства нельзя - только товар, в договоре упоминание об этом отсутствует.





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"AK&M" от 22.05.2020