ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 23 мая в размере 71.8804 руб. против 70.9240 руб. на 22 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.05.20 - 70.9240 руб.

21.05.20 - 72.3381 руб.

20.05.20 - 72.3918 руб.

19.05.20 - 72.9798 руб.

16.05.20 - 73.2056 руб.





"AK&M" от 22.05.2020