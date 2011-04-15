Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 мая

Банк России установил на 23 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8373

1 Азербайджанский манат 42.3698

100 Армянских драмов 14.9238

1 Белорусский рубль 29.9290

1 Болгарский лев 40.0872

1 Бразильский реал 12.9428

100 Венгерских форинтов 22.4174

1000 Вон Республики Корея 57.9438

10 Гонконгских долларов 92.6592

1 Датская крона 10.5133

1 Доллар США 71.8804

1 Евро 78.4431

100 Индийских рупий 94.6355

100 Казахстанских тенге 17.2702

1 Канадский доллар 51.2261

100 Киргизских сомов 95.7688

1 Китайский юань 10.0636

10 Молдавских леев 40.6104

1 Новый туркменский манат 20.5666

10 Норвежских крон 71.2541

1 Польский злотый 17.3310

1 Румынский лей 16.1918

1 СДР (специальные права

заимствования) 98.1807

1 Сингапурский доллар 50.4601

10 Таджикских сомони 70.1443

1 Турецкая лира 10.5590

10000 Узбекских сумов 70.9930

10 Украинских гривен 26.8697

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.5216

10 Чешских крон 28.7729

10 Шведских крон 74.1930

1 Швейцарский франк 73.9815

10 Южноафриканских рэндов 40.2804

100 Японских иен 66.8748

"AK&M" от 22.05.2020