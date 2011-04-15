Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 мая

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Банк России установил на 23 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8373
1 Азербайджанский манат 42.3698
100 Армянских драмов 14.9238
1 Белорусский рубль 29.9290
1 Болгарский лев 40.0872
1 Бразильский реал 12.9428
100 Венгерских форинтов 22.4174
1000 Вон Республики Корея 57.9438
10 Гонконгских долларов 92.6592
1 Датская крона 10.5133
1 Доллар США 71.8804
1 Евро 78.4431
100 Индийских рупий 94.6355
100 Казахстанских тенге 17.2702
1 Канадский доллар 51.2261
100 Киргизских сомов 95.7688
1 Китайский юань 10.0636
10 Молдавских леев 40.6104
1 Новый туркменский манат 20.5666
10 Норвежских крон 71.2541
1 Польский злотый 17.3310
1 Румынский лей 16.1918
1 СДР (специальные права
заимствования) 98.1807
1 Сингапурский доллар 50.4601
10 Таджикских сомони 70.1443
1 Турецкая лира 10.5590
10000 Узбекских сумов 70.9930
10 Украинских гривен 26.8697
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.5216
10 Чешских крон 28.7729
10 Шведских крон 74.1930
1 Швейцарский франк 73.9815
10 Южноафриканских рэндов 40.2804
100 Японских иен 66.8748
"AK&M" от 22.05.2020