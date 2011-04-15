ЦБ установил учётную цену золота на 23 мая - 4003.70 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4003.70 руб./грамм

Серебро: - 39.29 руб./грамм

Платина: - 1915.82 руб./грамм

Палладий:- 4575.79 руб./грамм

"AK&M" от 22.05.2020