ЦБ установил учётную цену золота на 23 мая - 4003.70 руб./г

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ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 4003.70 руб./грамм
Серебро: - 39.29 руб./грамм
Платина: - 1915.82 руб./грамм
Палладий:- 4575.79 руб./грамм
"AK&M" от 22.05.2020