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22/05/2020
10:20

Газпром планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 360.784 млрд руб. из расчёта 15.24 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "Газпром" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года из расчёта 15.24 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, на выплату дивидендов планируется направить 360.784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности).

Годовое собрание акционеров пройдёт в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 26 июня.

В ходе собрания акционерам предстоит утвердить годовой отчет, распределение прибыли, избрать совет директоров, утвердить аудитора.

Совет директоров сформировал президиум собрания акционеров в составе членов совета директоров и утвердил председателем собрания акционеров председателя совета директоров компании Виктора Зубкова.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.

"AK&M" от 22.05.2020
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