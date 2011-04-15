Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 мая, не изменились и составили 44.83 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.38 руб. за литр, АИ-95 - 45.83 руб., АИ-98 - 52.07 руб. Дизель стоил 47.71 руб. за литр.



Ведомство отмечает, что за период с момента предыдущей регистрации средние цены по РФ на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 1 коп.



Вместе с тем, снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Якутске - на 0.2%, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском - на 0.1%. Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Челябинске - на 0.5%, Петрозаводске и Нальчике - на 0.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 22.05.2020