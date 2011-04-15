Росавиация разработала указания по трёхэтапному выходу из ограничительного режима

Федеральное агентство воздушного транспорта разработало методические указания по выходу из ограничительного режима. Об этом сообщило ведомство.



Методические указания согласованы с Роспотребнадзором. Учитывая рекомендации этого ведомства, предлагается при менить трехэтапный план снятия ограничений.



В рамках первого этапа ограничивается перемещение пассажиров по салону, режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета. Пассажиры должны быть в защитных масках и перчатках в течение всего полёта.



На втором этапе режим "пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Питание и напитки на рейсах будут предоставляться в индивидуальной упаковке. Пассажиры должны быть в защитных масках и перчатках в течение всего полёта.



В рамках третьего этапа посадка пассажиров будет производиться по обычной схеме без ограничений, режим "пристегните ремни" будет использоваться в стандартном режиме, восстановится обычная система питания. Однако пассажирам придётся соблюдать масочный режим при выявлении на борту пассажира с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.





"AK&M" от 22.05.2020