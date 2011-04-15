Передвигаться по Москве можно будет только по московским цифровым пропускам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.



"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня", - говорится в его блоге.



Помимо этого, С.Собянин отметил, что возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.





"AK&M" от 22.05.2020