Передвигаться по Москве можно будет только по московским цифровым пропускам
Передвигаться по Москве можно будет только по московским цифровым пропускам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня", - говорится в его блоге.
Помимо этого, С.Собянин отметил, что возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.