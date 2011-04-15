В Москве с 25 мая будут вновь открыты МФЦ "Мои документы"

В Москве с 25 мая 2020 года будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.



Пока не в полном объеме - работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг - только те, которые невозможно оформить в электронном виде.



Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru.



Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.



В помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители.





"AK&M" от 22.05.2020