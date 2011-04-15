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22/05/2020
09:44

Объём промпроизводства в России в апреле рухнул на 6.6%

Объём промпроизводства в России в апреле 2020 года рухнул на 6.6% в годовом исчислении и на 9.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

В январе-апреле 2020 года промышленное производство снизилось на 0.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший спад показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, - на 11.4% к апрелю 2019 года. Основная причина - приостановка деятельности ряда предприятий на время действия указов президента РФ о введении нерабочих дней.

В обрабатывающей промышленности производство сократилось на 10% к апрелю 2019 года. Среди причин - приостановка деятельности ряда предприятий в связи с пандемией, а также снижение спроса со стороны потребителей на ряд товаров и услуг.

В сырьевом секторе спад составил 3.2% в годовом исчислении. Это связано с непрерывным характером производства значительного числа добывающих предприятий. В частности, объем добычи нефти остался на уровне апреля 2019 года (рост на 0.2%).

Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности - 1.9%. Это связано с частичным замещением промышленного электропотребления бытовым. Кроме того, в большинстве регионов страны средняя температура оказалась на 2-4 градуса ниже нормы, что повлияло на объем выработки тепла. Большинство предприятий этого сектора экономики не прекращали работу в апреле и эффект нерабочих дней на них сказался в минимальной степени.

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