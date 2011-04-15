Производство гречневой крупы в РФ в апреле выросло на 49.7%, макаронных изделий - на 36.7%

Производство продуктов питания в РФ в апреле 2020 года выросло на 3.7% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 5.9%, что связано с уменьшением заказов от предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг общественного питания, а также окончанием сезона переработки запасов урожая 2019 года. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Производство гречневой крупы в апреле составило 59.7 тыс. т, увеличившись на 49.7% в годовом исчислении и на 15.9% по сравнению с предыдущим месяцем.



Изготовление свекловичного сахара достигло 94 тыс. т, что на 26.6% больше, чем в апреле 2019 года.



Продолжает расти производство макаронных и аналогичных мучных изделий. Произведено 157.4 тыс. т продукции. Рост к апрелю 2019 года составил 36.7%, к марту 2020 года - 8.9%.



Забой скота увеличился на 6.2%, производство мяса птицы, включая субпродукты - на 0.8% в годовом исчислении.



Объём выпуска мясных консервов составил 66.1 млн условных банок, что на 47.2% больше, чем в апреле прошлого года и на 29.2% больше, чем в марте 2020 года.



Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций выросло на 38.2% в годовом исчислении и на 6.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 247.6 тыс. т.





"AK&M" от 22.05.2020