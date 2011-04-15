Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/05/2020
11:26

Производство легковых автомобилей в РФ в апреле сократилось на 79.2%

Объем сборки легковых автомобилей в РФ в апреле 2020 года сократился на 79.2% до 30.6 тыс. единиц в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов уменьшилось на 60.2%, двигателей внутреннего сгорания - на 51.3%, автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов - на 25.8 %, автобусов с максимальной допустимой массой до 5 т - на 35.2%.

При этом на 14.9% выросло производство автобусов с максимальной допустимой массой более 5 т. Это связано с выполнением ранее заключенных контрактов на обновление существующего парка городского и междугороднего транспорта, а также строительством новых микрорайонов и расширением сети маршрутов.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100