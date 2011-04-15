Производство легковых автомобилей в РФ в апреле сократилось на 79.2%

Объем сборки легковых автомобилей в РФ в апреле 2020 года сократился на 79.2% до 30.6 тыс. единиц в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов уменьшилось на 60.2%, двигателей внутреннего сгорания - на 51.3%, автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов - на 25.8 %, автобусов с максимальной допустимой массой до 5 т - на 35.2%.



При этом на 14.9% выросло производство автобусов с максимальной допустимой массой более 5 т. Это связано с выполнением ранее заключенных контрактов на обновление существующего парка городского и междугороднего транспорта, а также строительством новых микрорайонов и расширением сети маршрутов.





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