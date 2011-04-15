Заместителем председателя Банка России стал А.Заботкин

Заместителем председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноимённый департамент, назначен Алексей Заботкин. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



А.Заботкин с 2018 года занимал должность руководителя Департамента денежно-кредитной политики Банка России.



Новым директором Департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов, который возглавлял аналитические департаменты в различных банках. В последнее время он работал директором по инвестициям в инвестиционной компании, в 2014-2017 годах был директором Департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.



"AK&M" от 22.05.2020