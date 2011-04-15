Банк России изменил требования к инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и активов инвестиционных фондов (ИФ). Соответствующие указания регулятора утвердил Минюст России, они вступают в силу 21 мая 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.



Согласно указаниям, с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года переносится очередное снижение лимитов концентрации, установленных для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и активов ИФ. Кроме того, разрешается инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ в паи биржевых паевых ИФ.



Для поддержания доступности ипотечного кредитования Банк России на постоянной основе выделил отдельный 5%-ный лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием с высоким кредитным рейтингом. Одновременно эти бумаги будут исключены из 10%-ного лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно к 1 июля 2022 года будет снижен до 7%.



"AK&M" от 22.05.2020