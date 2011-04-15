Ингосстрах выплатил более 2.7 млн руб. за повреждённый железнодорожный вагон

Ингосстрах выплатил более 2.7 млн руб. клиенту за вагон, повреждённый в результате схода железнодорожного состава с рельсов. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Осенью 2019 года на территории, принадлежащей иркутской энергетической компании, произошёл сход с рельсов 5 вагонов. Один из вагонов страхователя получил повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от рисков повреждения (гибели) железнодорожного подвижного состава. Лимит ответственности по договору в отношении погибшего вагона составляет 2.950 млн руб. Договор заключен сроком на 1 год с возможностью пролонгации.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 22.05.2020