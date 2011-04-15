Минздрав дал разрешение на переход к финальной части исследования препарата "Фавипиравир"

Минздрав России 21 мая 2020 года дал разрешение на переход к финальной части исследования препарата "Фавипиравир" с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Об этом говорится в сообщении РФПИ, который совместно с ГК "ХимРар" исследуют препарат у пациентов, госпитализированных с COVID-19.



Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в 9 регионах Российской Федерации.



Ранее был завершён I этап исследования (10 дней терапии) с участием 60 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией (COVID-19) средней тяжести, из них 40 человек получали терапию "Фавипиравиром" и 20 человек из контрольной группы находились на стандартной терапии. По итогам I этапа препарат "Фавипиравир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов, и эффективность выше порогового уровня в 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активостью. У 68% пациентов, принимавших "Фавипиравир", температура тела нормализовалась раньше (на 3 день), чем в контрольной группе (на 6-й день). В среднем освобождение организма от вируса в результате применения препарата "Фавипиравир" происходило за 4 дня, при этом в группе стандартной терапии средний срок составил 9 дней.



По итогам первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 35 человек из 40.



Группа компаний "ХимРар" объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 22.05.2020