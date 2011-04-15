Банк "Зенит" предоставил отсрочку по оплате комиссий за эквайринг

Банк "Зенит предоставляет предпринимателям отсрочку по оплате ежемесячной фиксированной комиссии за эквайринг на два месяца. Об этом говорится в сообщении банка.



Комиссия за апрель будет начислена в июне, за май - в июле. Банк также намерен оказывать услуги по заключению новых и сопровождению действующих договоров в рамках услуги "Торговый эквайринг". Клиентам доступны консультационная и техническая поддержка торгово-сервисных предприятий, выгрузка отчетов о проведенных операциях, личный кабинет и многое другое.



В ближайшее время банк начнёт выдавать кредиты под 0% на выплату заработной платы.



Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).



"AK&M" от 22.05.2020