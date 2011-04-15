Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой до 5.99%

Альфа-Банк улучшил условия по льготной программе ипотеки с господдержкой. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь ставки начинаются от 5.99%. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.



Ставка от 5.99% предоставляется при первоначальном взносе от 40% стоимости квартиры и сумме от 6 млн руб. в Москве и Московской области, от 5 млн руб. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 2.5 млн руб. в других регионах. При взносе от 20% до 40% стоимости квартиры доступна ставка 6.19%.



По льготной программе клиенты могут получить до 8 млн руб. на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн руб. в других регионах. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости приобретаемой квартиры.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.



"AK&M" от 22.05.2020