РЖД получили участок для развития Ярославского направления Московской железной дороги

Столичные власти предоставили ОАО "РЖД" земельный участок на северо-востоке для развития инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) на Ярославском направлении. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Площадка в 65 кв. м находится в районе Алексеевский.

"Участок предоставлен РЖД в аренду на 11 месяцев и 28 дней", - сказала А.Пятова.



Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 22.05.2020