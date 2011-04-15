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22/05/2020
13:45

Ак Барс Банк запускает программу рефинансирования ипотеки со ставкой 8.9%

Ак Барс Банк запускает программу рефинансирования ипотеки со ставкой 8.9%. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк предоставляет возможность рефинансировать ипотеку совместно с потребительским, автокредитом, а также задолженностью по кредитной карте или овердрафту, объединив в один несколько кредитов, полученных в разных банках. Также совместно с рефинансированием кредитов можно получить дополнительную сумму на личные цели.

Ставка 8.9% действует по программе рефинансирования ипотечного кредитования на остаток первоначального кредита до 80% и сроке от 1 года до 30 лет. Предложение действует для работающих по найму, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.

Условия действительны при присоединении к договору коллективного страхования.

ПАО АКБ "АК Барс" (ИНН 1653001805) образовано в 1993 году, является универсальным банком, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Власти Татарстана контролируют 96% акций банка.

"AK&M" от 22.05.2020
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