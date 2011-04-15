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22/05/2020
14:07

Банк ДОМ.РФ выдаёт потребительский кредит на карту по заявке через колл-центр

Клиенты Банка ДОМ.РФ могут получить потребительские кредиты на дебетовую карту, подав заявку дистанционно - через колл-центр по телефону горячей линии или на сайте банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Решение об одобрении заявки принимается за несколько минут.
Заёмщикам не требуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита. Большинство данных, необходимых для подачи заявки, заполняются автоматически - через портал Государственных услуг. Не нужны также документы о занятости и доходах, их заменяет выписка из Пенсионного Фонда РФ, которую можно заказать дистанционно у сотрудника банка.

Потребительские кредиты в Банке ДОМ.РФ доступны по ставке от 7.5% при рефинансировании и от 8.5% при оформлении нового кредита наличными. Максимальная сумма потребительского кредита - 3 млн руб. сроком от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения без комиссий.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".

"AK&M" от 22.05.2020
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