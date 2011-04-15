Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/05/2020
14:45

Bonava приобрела земельный участок в Санкт-Петербурге

Bonava приобрела земельный участок в левобережной части Невского района Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении девелопера.

На нём будет возведён жилой комплекс Gotland Lifestyle комфорт-класса. Участок площадью 9.3 тыс. кв. м расположен на пересечении улиц Ольги Берггольц и Пинегина.

Сделка по приобретению участка состоялась в декабре 2019 года, её регистрация завершилась 21 мая 2020 года. Предыдущий собственник - ООО "Доминант".

Жилой комплекс будет построен в две очереди. По предварительным расчётам, проект включает 275 квартир, 14 встроенных коммерческих помещений, а также встроенно-пристроенный паркинг на 145 машиномест. Продаваемая площадь квартир в комплексе составит 14.4 тыс. кв. м.

В новых условиях Bonava cохраняет свои планы активно работать над расширением земельного банка и планирует продолжить приобретать подходящие участки для строительства жилья в различных районах Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении.

Bonava - шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе. Компания ведет свою деятельность на восьми рынках: в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии, Германии и России.

Акции учредителя - Bonava AB размещены на международной фондовой бирже Nasdaq в Стокгольме. Они находятся в свободном обращении.

"AK&M" от 22.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100