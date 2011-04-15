Bonava приобрела земельный участок в Санкт-Петербурге

Bonava приобрела земельный участок в левобережной части Невского района Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении девелопера.



На нём будет возведён жилой комплекс Gotland Lifestyle комфорт-класса. Участок площадью 9.3 тыс. кв. м расположен на пересечении улиц Ольги Берггольц и Пинегина.



Сделка по приобретению участка состоялась в декабре 2019 года, её регистрация завершилась 21 мая 2020 года. Предыдущий собственник - ООО "Доминант".



Жилой комплекс будет построен в две очереди. По предварительным расчётам, проект включает 275 квартир, 14 встроенных коммерческих помещений, а также встроенно-пристроенный паркинг на 145 машиномест. Продаваемая площадь квартир в комплексе составит 14.4 тыс. кв. м.



В новых условиях Bonava cохраняет свои планы активно работать над расширением земельного банка и планирует продолжить приобретать подходящие участки для строительства жилья в различных районах Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении.



Bonava - шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе. Компания ведет свою деятельность на восьми рынках: в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии, Германии и России.



Акции учредителя - Bonava AB размещены на международной фондовой бирже Nasdaq в Стокгольме. Они находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 22.05.2020