Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку для медработников по ставке от 7.4%

Банк ДОМ.РФ запустил программу ипотечного кредитования медицинских работников по низкой ставке – для сотрудников лечебных учреждений процентные ставки снижены на 0.6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.



Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7.4% годовых. Кредит на строящееся жильё также доступен по ставке от 7.4%, на готовое жильё - от 8.2%, а на покупку жилого дома - от 9.5%.



Получить ипотеку по сниженным ставкам могут врачи и работники медицинских организаций вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования. Программа действует до 31 декабря 2020 года.



По условиям программы, договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос - от 10%, максимальная сумма кредита - 30 млн руб. Минимальные ставки доступны при сумме ипотеки от 3 млн руб. (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн руб., а для Москвы и Московской области - от 8 млн руб.) при первоначальном взносе от 30%.



Среди других социальных программ, реализуемых банком - "Семейная ипотека" (от 4.7%), "Дальневосточная ипотека" (от 1.6%), льготная ипотека с господдержкой на строящееся жильё (от 6.1%), "Военная ипотека" (7.5%).



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".



"AK&M" от 22.05.2020