Российский спутник зафиксировал изменения в атмосфере над городом Ухань

Изображения, полученные при помощи разработанных в холдинге "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приборов, позволили оценить очищение атмосферы над городом Ухань после карантина. Об этом говорится в сообщении РКС.



Многозональные сканирующие устройства российских космических аппаратов серии "Метеор-М" среди прочих задач используются для оценки загрязнения атмосферы и влияния на неё различных факторов.



Это наглядно можно увидеть на фотографии промышленного района китайского города Ухань в прошлом году и в середине марта этого года. На втором снимке, полученном уже после длительного карантина и остановки производств, можно наблюдать значительное очищение атмосферы.



Съёмка была проведена аппаратурой МСУ-МР, установленной на космическом аппарате "Метеор-М" N 2-2. В РКС для этого спутника разработали и произвели целый ряд служебных систем, а также целевую аппаратуру: модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА-ГЯ), гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-М) и многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР).



АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли.



Интегрированная структура "Российских космических систем" объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО "НИИ ТП"), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО "НПО ИТ"), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО "НИИФИ"), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО "ОКБ МЭИ") и Научно-производственная организация "Орион" (АО "НПО "Орион").



Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.



"AK&M" от 22.05.2020