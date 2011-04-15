Сбербанк приступил к промышленному внедрению модели искусственного интеллекта для диагностики COVID-19 в регионах

Сбербанк заключил с Красноярским краем и Кузбассом соглашения на бесплатное подключение региональных клиник к разработанной банком модели искусственного интеллекта (ИИ), которая может стать помощником врачей в диагностике и лечении коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка.



Кузбасс и Красноярский край стали первыми регионами, официально получившими доступ к новому продукту Сбербанка.



В ближайшие дни аналогичные договоры Сбербанк заключит с Новосибирской и Томской областями (по два стационара). Всего в ближайшие две недели на работу с ИИ-моделью перейдет десять клиник в разных регионах страны. Врачи и технические специалисты этих медучреждений, а также профильные сотрудники территориальных банков Сбербанка уже прошли обучение по работе с ИИ-моделью.



Разработанная банком модель выделяет на компьютерной томограмме (КТ) лёгких изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также вычисляет объём этих изменений по отношению к объёму лёгких, что важно для определения тяжести протекания заболевания.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 22.05.2020