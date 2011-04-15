Госдума приняла в окончательном чтении новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Об этом говорится в сооющении нижней палаты парламента.



Закон предусматривает новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в том числе увеличение минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих, поддержку туристической отрасли, арендаторов и самозанятых.



В частности, закон предусматривает единый размер пособия по уходу на ребенком для неработающих граждан. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения, и составит 6.752 тыс. руб. В настоящее время он составляет 1.5 тыс. руб.



Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.



Право на расторжение договоров получат не все арендаторы, у которых снизился доход, а только субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса.



Кроме того, право арендатора в одностороннем порядке расторгать договор аренды будет не безусловным, оно должно быть связано с тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано. Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие данного закона.



В соответствии в законом, самозанятые граждане получают налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12.13 тыс. руб.), который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.



Предлагается дать право субъектам МСП на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество.



В соответствии с законом, Правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.



В законе прописывается право Правительства принимать решение о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денег при условии предоставления туристам обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта.



Кроме того, граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.



Правительство наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.



В соответствии с законом, в случаях и порядке, установленных Правительством, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, могут быть направлены на переработку и дальнейшее использование для производства дезинфицирующих средств.



Правительство наделяется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.



Предполагается дать возможность субъектам малого и среднего предпринимательства уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.



Предусматривается возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.



"AK&M" от 22.05.2020