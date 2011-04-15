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22/05/2020
16:24

Объем портфелей ПИФ для неквалифицированных инвесторов в I квартале вырос на 1.7%

Объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов в I квартале вырос на 1.7% до 916.5 млрд руб. Совокупный портфель ПИФ при этом сократился за квартал на 6.5%, до 4.184 трлн руб., за счет снижения стоимости активов фондов для квалифицированных инвесторов. Об этом говорится в сообщении Банка России

Несмотря на снижение доходности большинства розничных фондов в I квартале на фоне турбулентности рынков, интерес к ним продолжает расти благодаря снижению ставок по депозитам и развитию онлайн-каналов дистрибуции. Стоимость чистых активов открытых фондов выросла на 4% до 473.1 млрд руб., биржевых - на 37% до 23.2 млрд руб.

Средневзвешенная доходность (изменение стоимости пая за квартал) открытых фондов составила 3.9%, в том числе доходность 0.7% показали самые популярные у розничных инвесторов фонды российских облигаций. Высокую доходность в I квартале (14.3%) показали ОПИФ, ориентированные на иностранные облигации, в первую очередь за счет роста курса иностранных валют, а больше всего снизилась доходность фондов российских акций (-19.3%). У ОПИФ, ориентированных на паи иностранных фондов (ETF), существенно - на 26% - увеличилось количество выданных паев, в основном за счет фондов, инвестирующих в ETF на золото и показавших наиболее привлекательную доходность в I квартале. Однако такие фонды остаются не самыми распространенными.

В структуре вложений фондов для неквалифицированных инвесторов заметно снизилась стоимость акций и депозитарных расписок на акции - на 10.7% до 198.3 млрд руб., и значительно вырос объем вложений в государственные ценные бумаги - на 31.5% до 68.2 млрд руб. Эти изменения связаны с переоценкой акций на фоне пандемии, снижением ключевой ставки и ростом спроса на консервативные инструменты в период волатильности.


"AK&M" от 22.05.2020
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