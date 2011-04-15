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Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде мая снизилась до 5.4% годовых с 5.51% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.
В третьей декаде апреля ставки составила 5.36%, во второй и первой декадах - 5.43% годовых.
Напомним, Банк России 27 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых.
"AK&M" от 22.05.2020