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22/05/2020
16:52

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде мая снизилась до 5.4% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде мая снизилась до 5.4% годовых с 5.51% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В третьей декаде апреля ставки составила 5.36%, во второй и первой декадах - 5.43% годовых.

Напомним, Банк России 27 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых.


"AK&M" от 22.05.2020
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