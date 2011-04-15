Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/05/2020
17:05

Объем розничного кредитования в РФ за две декады мая сократился еще на 0.4%

Объем розничного кредитования в РФ за две декады текущего месяца, с 1 по 19 мая, сократился еще на 0.4%, продолжив тренд, начавшийся в апреле (-0.7%). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте ЦБ.

Среди причин - более консервативная позиция банков, ограничительные меры и, вероятно, опасения людей по поводу возможности обслуживать новые кредиты из-за неопределенности с доходами.

"Корпоративный портфель стабилен - в начале месяца он несколько сжался, очевидно, из-за праздников, однако во второй декаде банки полностью отыграли это снижение", - подчеркнула Э.Набиуллина.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100