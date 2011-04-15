Объем розничного кредитования в РФ за две декады мая сократился еще на 0.4%

Объем розничного кредитования в РФ за две декады текущего месяца, с 1 по 19 мая, сократился еще на 0.4%, продолжив тренд, начавшийся в апреле (-0.7%). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте ЦБ.



Среди причин - более консервативная позиция банков, ограничительные меры и, вероятно, опасения людей по поводу возможности обслуживать новые кредиты из-за неопределенности с доходами.



"Корпоративный портфель стабилен - в начале месяца он несколько сжался, очевидно, из-за праздников, однако во второй декаде банки полностью отыграли это снижение", - подчеркнула Э.Набиуллина.





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