Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция введена в промышленную эксплуатацию

Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект АО "Концерн Росэнергоатом", входящего в состав госкорпорации "Росатом") введена в промышленную эксплуатацию. Соответствующий приказ подписал генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров, говорится в сообщении организации.



Основанием для подписания приказа стало выданное накануне по результатам проверки комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора АО "Концерн Росэнергоатом" заключения о соответствии (ЗОС) - документа, подтвердившего, что плавучая атомная теплоэлектростанция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Кроме того, было получено положительное заключение Росприроднадзора. Эти документы свидетельствуют, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе - санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам.



Напомним, что ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 года.



С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47.3 млн кВтoч электроэнергии. В настоящее время она обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного останова энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.



Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС - 70 МВт, тепловая - 50 Гкал/ч. Длина ПЭБ "Академик Ломоносов" достигает 140 м, а ширина - 30 метров, водоизмещение составляет 21.5 тыс. т. Срок службы - 40 лет.



"AK&M" от 22.05.2020