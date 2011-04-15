Консульский отдел посольства России в Словении с 25 мая возобновляет работу

Консульский отдел посольства России в Словении с 25 мая 2020 года возобновляет работу. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Приём граждан будет проходить ежедневно, с понедельника по пятницу только по предварительной записи. При этом одна запись подразумевает одно консульское действие.



Допуск посетителей будет осуществляться при наличии защитной маски и ручки для подписи документов. Количество человек, находящихся в помещении, будет ограничено.



Помимо этого, возобновляет работу консульский отдел посольства РФ в Швеции. При этом ограничения на выдачу виз и въезд в Россию сохраняются.





"AK&M" от 22.05.2020