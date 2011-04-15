Акционеры Jupiter одобрили сделку по слиянию с Merian

Jupiter Fund Management заявила, что на общем собрании акционеры одобрили предложение о приобретении более мелкого конкурента Merian Global Investors.



За сделку проголосовало 95% акционеров. Компания рассчитывает завершить сделку 1 июля 2020 или чуть позже и уже тесно сотрудничает с Merian по вопросам интеграции.



Jupiter Fund Management - британская группа по управлению фондами, управляет инвестициями в акции и облигации для частных и институциональных инвесторов.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"