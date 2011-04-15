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22/05/2020
18:19

Роснефть на 73% сократила фугитивные выбросы метана в сегменте Upstream по итогам 2019 года

Роснефть на 73% сократила фугитивные выбросы метана в сегменте Upstream по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Это стало возможным благодаря реализации комплексной программы усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана.

Напомним, в 2019 году Роснефть присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний, подписав "Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа".

Компания планирует сократить удельные выбросы парниковых газов на 5% и повысить энергоэффективность на производственных объектах. Эти инициативы в период до 2022 года позволят предотвратить выбросы парниковых газов в объёме свыше 8 млн т СО2-эквивалента.

Фугитивные выбросы метана - организованные и неорганизованные выбросы CH4 и CO2 в атмосферу, возникающие в результате технологических операций, осуществляемых при добыче, транспортировке, хранении и переработки нефти и природного газа.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).

Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.

"AK&M" от 22.05.2020
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