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22/05/2020
18:41

Цены производителей промпродукции в РФ в апреле снизились на 7.2%

Цены производителей промпродукции в РФ в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 7.2%, с начала года - на 8%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

В добыче полезных ископаемых цены на нефть уменьшились на 48.3%, на газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 34.4%, на конденсат газовый стабильный - на 12.2%, ангидрит - на 8.8%.

При этом цены на янтарь выросли в 3 раза, на алмазы природные необработанные - на 53.8%, на концентраты вольфрамовые - на 23.5%, кварц, кварцит - на 22.9%, руды золотосодержащие - на 11.8%, агломерат железорудный доменный - на 11.3%, на концентраты золотосодержащие - на 10.9%.

В обрабатывающих производствах снизились цены на топливо судовое - на 61.2%, на конденсат газовый стабильный - на 50%, парафины нефтяные - на 32%, на топливо реактивное керосинового типа - на 30.6%, на бензин автомобильный - на 22.4%, на пропан и бутан сжиженные - на 19.7%, на углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 14.4%.

Одновременно в производстве текстильных изделий существенное увеличение цен отмечено на полотна трикотажные или вязанные прочие - на 16.4%, вату медицинскую гигроскопическую - на 12.4%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на крупу из пшеницы прочую - на 15%, на премиксы - на 14.5%, крупу перловую - на 14.4%, на крупу гречневую - на 13.7%, на жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней - на 11.2%.

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