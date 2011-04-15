Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 мая 2020 года.



КРЕСЛА ГОТОВЯТ К ПОЛЕТУ

АВИАКОМПАНИИ ПЛАНИРУЮТ ПОВЕЗТИ ПАССАЖИРОВ НА РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ



Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей части России ограничения из-за коронавируса. Число заявок на полеты из отдельных крупных аэропортов превышает показатель мая в четыре раза. Главные надежды авиакомпаний в условиях закрытого международного сообщения связаны с перевозками на черноморские курорты. Но, поскольку динамику развития эпидемии сложно предсказать, значительная часть запланированных рейсов может быть отменена. Эксперты считают, что авиакомпании в июне продолжат работать в убыток, а на прибыль могут рассчитывать только с июля.





МЭРИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ В КОАП

МИНЮСТ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВЗГЛЯДЫ НА "ПОМОЩНИКА МОСКВЫ"



Мэрии Москвы, как выяснил "Ъ", удалось добиться изъятия из проекта КоАП ряда норм, которые означали запрет на использование приложения "Помощник Москвы". Сейчас граждане, используя установленный на телефон софт, могут отослать снимок нарушения в мэрию, которая выставит штраф автовладельцу за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещенном месте. Минюст в рамках работы над новым кодексом намеревался запретить автоматическую фиксацию нарушений, которая предполагает "непосредственное воздействие человека" на "техническое устройство".





ФСБ ПРИШЛА ЗА ФСО

ПОЛКОВНИК СПЕЦСЛУЖБЫ АРЕСТОВАН ЗА ХИЩЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", сотрудники ФСБ и СКР раскрыли систему махинаций при исполнении контрактов на поставку Федеральной службы охраны маршрутизаторов Juniper, а также расходных материалов. В хищениях были задействованы хозяйственник самой спецслужбы, закупщик ФГУП СВЭКО ФСО и предприниматель. Пока ущерб от действий предполагаемых мошенников, завысивших стоимость товаров на 30%, составил около 50 млн руб., но их уже проверяют на другие эпизоды хищений, а кроме того, в материалах расследования фигурируют неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО.





ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

НОРМЫ ФАС НЕ ДОШЛИ ДО РАЗРАБОТЧИКОВ СОФТА



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займется доработкой законопроекта, распространяющего конкурентные нормы на разработчиков софта. С критикой документа вновь выступили представители бизнеса, опасающиеся, что ФАС в результате получит слишком широкие полномочия по регулированию рынка. Их позицию поддержали в правительстве. Но сторонники идеи возражают, что действующий в сфере IT антимонопольный иммунитет - аномалия, которая приводит к монополизации цифровой экономики.





РИТЕЙЛЕРЫ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ МНОГОТОЧИЯ

В ОПУСТЕВШИХ ТОРГЦЕНТРАХ СТАЛО МЕНЬШЕ МАГАЗИНОВ



Даже те ритейлеры, которым разрешено работать во время карантина, например, аптеки, продовольственные магазины и салоны связи, значительно сократили число точек продаж. Причина во многом в снижении трафика в опустевших торгцентрах, а также, например, санаториях и лечебных учреждениях. Некоторые сотовые операторы начинают восстанавливать сети, но многие магазины остаются закрытыми: поток покупателей остается низким, несмотря на частичное ослабление ограничений.





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"AK&M" от 25.05.2020