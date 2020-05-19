ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 26 мая в размере 71.5962 руб. против 71.8804 руб. на 23 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.05.20 - 71.8804 руб.

22.05.20 - 70.9240 руб.

21.05.20 - 72.3381 руб.

20.05.20 - 72.3918 руб.

19.05.20 - 72.9798 руб.





"AK&M" от 25.05.2020