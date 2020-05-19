ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 мая в размере 77.8823 руб. против 78.4431 руб. на 23 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



23.05.20 - 78.4431 руб.

22.05.20 - 77.7965 руб.

21.05.20 - 79.1813 руб.

20.05.20 - 79.1677 руб.

19.05.20 - 78.9422 руб.





"AK&M" от 25.05.2020