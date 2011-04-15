Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 мая

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Банк России установил на 26 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7380
1 Азербайджанский манат 42.2023
100 Армянских драмов 14.8110
1 Белорусский рубль 29.8268
1 Болгарский лев 39.9042
1 Бразильский реал 12.9373
100 Венгерских форинтов 22.2231
1000 Вон Республики Корея 57.6436
10 Гонконгских долларов 92.3202
1 Датская крона 10.4477
1 Доллар США 71.5962
1 Евро 77.8823
100 Индийских рупий 94.2012
100 Казахстанских тенге 17.2748
1 Канадский доллар 51.1511
100 Киргизских сомов 95.4298
1 Китайский юань 10.0280
10 Молдавских леев 40.3132
1 Новый туркменский манат 20.4853
10 Норвежских крон 71.3664
1 Польский злотый 17.2617
1 Румынский лей 16.0919
1 СДР (специальные права
заимствования) 97.5047
1 Сингапурский доллар 50.1972
10 Таджикских сомони 69.7139
1 Турецкая лира 10.5054
10000 Узбекских сумов 70.6495
10 Украинских гривен 26.6206
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1326
10 Чешских крон 28.5113
10 Шведских крон 73.9386
1 Швейцарский франк 73.5905
10 Южноафриканских рэндов 40.5860
100 Японских иен 66.4528
"AK&M" от 25.05.2020