Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 мая

Банк России установил на 26 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7380

1 Азербайджанский манат 42.2023

100 Армянских драмов 14.8110

1 Белорусский рубль 29.8268

1 Болгарский лев 39.9042

1 Бразильский реал 12.9373

100 Венгерских форинтов 22.2231

1000 Вон Республики Корея 57.6436

10 Гонконгских долларов 92.3202

1 Датская крона 10.4477

1 Доллар США 71.5962

1 Евро 77.8823

100 Индийских рупий 94.2012

100 Казахстанских тенге 17.2748

1 Канадский доллар 51.1511

100 Киргизских сомов 95.4298

1 Китайский юань 10.0280

10 Молдавских леев 40.3132

1 Новый туркменский манат 20.4853

10 Норвежских крон 71.3664

1 Польский злотый 17.2617

1 Румынский лей 16.0919

1 СДР (специальные права

заимствования) 97.5047

1 Сингапурский доллар 50.1972

10 Таджикских сомони 69.7139

1 Турецкая лира 10.5054

10000 Узбекских сумов 70.6495

10 Украинских гривен 26.6206

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.1326

10 Чешских крон 28.5113

10 Шведских крон 73.9386

1 Швейцарский франк 73.5905

10 Южноафриканских рэндов 40.5860

100 Японских иен 66.4528

"AK&M" от 25.05.2020