ЦБ установил учётную цену золота на 26 мая - 3990.41 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.





Золото: - 3990.41 руб./грамм

Серебро: - 39.13 руб./грамм

Платина: - 1922.06 руб./грамм

Палладий:- 4408.08 руб./грамм



"AK&M" от 25.05.2020