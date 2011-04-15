Ингосстрах в I квартале урегулировал более 280 страховых случаев по Московской программе страхования жилья

В I квартале 2020 года Ингосстрах урегулировал 284 страховых случая в рамках Московской программы страхования жилья, в том числе 162 страховых случая в Восточном административном округе (ВАО) и 122 случая в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Общий размер выплат по заявленным случаям превысил 12 млн руб.



Наибольшее количество страховых случаев зафиксировано в следующих районах Восточного округа: Гольяново и Ивановское (по 20 случаев), Перово (18 случаев), Вешняки (17 случаев), Новогиреево (15 случаев) и Преображенское (14 случаев). Наименьшее – в районах Сокольники (2 случая) и Косино-Ухтомский (3 случая).



В ЦАО наибольшее число страховых случаев произошло в районах Таганский (22 случая), Хамовники и Пресненский (по 20 случаев), Мещанский (15 случаев) и Тверской (14 случаев). Наименьшее – в районах Якиманка и Красносельский (по 4 случая).



Среди наиболее крупных страховых случаев в Восточном округе выделяется происшествие в районе Вешняки: в результате деформации гайки на стояке горячего водоснабжения произошел залив двух квартир. Общий объём страховой выплаты составил 290 тыс. руб., доля Ингосстраха – более 244 тыс. руб.



Кроме того, компания произвела крупную выплату жителям Пресненского района ЦАО: в результате короткого замыкания в квартире страхователя произошел пожар. Общий размер выплаты составил около 500 тысяч рублей, доля компании в выплате – более 420 тыс. руб.



В период действия ограничительных мер на территории Москвы Ингосстрах предлагает клиентам не только вариант выезда сотрудника для осмотра пострадавшего имущества, но и удалённое урегулирование убытка. В рамках данной опции осмотр проводится дистанционно, по фото- и видеоматериалам, которые клиент направляет на электронную почту. Передача документов также осуществляется в электронном формате. С начала действия режима самоизоляции Ингосстрах урегулировал 11 случаев в удалённом режиме, ещё 14 находятся на рассмотрении.



"Городская программа страхования жилья регулярно доказывает свою эффективность и реальную пользу, обеспечивая выплатами сотни страхователей, попавших в сложную ситуацию. Отмечу, что благодаря удобным механизмам страхования десятки тысяч москвичей могут быть уверены в защите жилья, значимость которого только возрастает в непростой ситуации самоизоляции и карантинных мер. Наша компания продолжит поддержку и развитие данного направления, обеспечивая защиту интересов жителей столицы", – комментирует начальник управления жилищного страхования компании "Ингосстрах" Ирина Черткова.



Ингосстрах принимает участие в Городской программе страхования жилья с 2018 года. Совместно с Правительством Москвы, компания предлагает жителям ЦАО и ВАО столицы защитить своё жильё удобным и доступным способом. Программа позволяет всем собственникам жилья или нанимателям в государственном жилищном фонде обеспечить защитой распложенные в многоквартирных домах жилые помещения (квартиры, комнаты в коммунальной квартире), включая их конструктивные элементы, отделку, инженерное оборудование и внутренние коммуникации.



Ежемесячный страховой взнос является единым для всех категорий многоквартирных домов и составляет с 1.01.2020 года 1.96 руб. за квадратный метр. Страховое покрытие одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленное в договоре, составляет 44 тыс. руб. Оплачивать страховые взносы можно помесячно вместе с услугами ЖКХ, а также единовременно по квитанции или в офисе Ингосстраха.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.05.2020