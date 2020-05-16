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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 23 мая, в размере 71.8804 руб. против 70.9240 руб. на 22 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
22.05.20 - 70.9240 руб.
21.05.20 - 72.3381 руб.
20.05.20 - 72.3918 руб.
19.05.20 - 72.9798 руб.
16.05.20 - 73.2056 руб.
"AK&M" от 25.05.2020