Marston’s и Carlsberg создают СП Carlsberg Marston's Brewing Company

Marston's plc и Carlsberg UK Holdings Limited создают СП Carlsberg Marston's Brewing Company, которое должно стать ведущим в своем классе производителем и дистрибьютером пива в Великобритании. Об этом говорится в сообщении Marston's.



Стоимость пивоваренного бизнеса Marston's оценивается в размере 580 млн фунтов стерлингов (согласно скорректированному показателю EBITDA за 2019 год), стоимость бизнеса Carlsberg UK - 200 млн фунтов стерлингов.



Marston's получит 40% акций CMBC и денежные выплаты в размере 273 млн фунтов стерлингов, Carlsberg UK - 60% акций CMBC.



Компании рассчитывают на значительное увеличение своей стоимости через три года после завершения сделки за счет синергии и повышения производительности труда.



Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2020 после ее одобрения акционерами и регулирующими органами.



Marston's plc - британский пивоваренный завод и гостиничный оператор. До 2007 года компания была известна как Wolverhampton & Dudley Breweries plc. Затем она была переименована в Marston.



Carlsberg - пивоваренная компания, основанная в 1847 году Дж. К. Якобсеном, штаб-квартира компании находится в Копенгагене, Дания. После смерти Дж. К. Якобсена в 1887 году основным владельцем компании был Фонд Карлсберга. Флагманом компании является Carlsberg.



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