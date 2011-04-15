Объем ипотечного кредитования в РФ в апреле сократился на 18%
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25/05/2020
10:30

Объем ипотечного кредитования в РФ в апреле сократился на 18%

Банки в апреле 2020 года выдали 81.5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд руб. По сравнению с мартом выдачи сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро.

По сравнению с апрелем 2019 года показатель уменьшился на 18%.

"Ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования. Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая", подчеркнул генеральный директор ОКБ Артур Александрович.


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