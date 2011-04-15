"Газпром нефть" и Оренбургская область заключили соглашение

"Газпром нефть" и правительство Оренбургской области заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Трехлетнее соглашение определяет основные принципы и ключевые направления сотрудничества сторон в интересах развития региона. Партнеры договорились о взаимодействии при реализации инвестиционных и социальных проектов "Газпром нефти", а также о совместной работе для внедрения перспективных технологий добычи и повышения экологичности производства в Оренбургской области.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 25.05.2020